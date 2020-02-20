«Кощунство»: посол РФ оценил резолюцию Эстонии о начале Второй мировой

В Эстонии официально приняли резолюцию правительства, , в которой Советский Союз обвиняют в развязывании Второй мировой войны.

Ранее проект документа, в котором Россия была обвинена в переписывании истории Второй мировой войны, встретил осуждение в российском посольстве в Таллине. В заявлении на странице посольства в Facebook резолюцию назвали кощунственной.

Вечером 19 февраля об уже принятой резолюции аналогичным образом высказался ТАСС посол России в Эстонии Александр Петров.

"Это кощунство. Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который осложнит атмосферу наших двусторонних отношений", - заявил дипломат.

Документ был принят эстонскими парламентариями накануне. Его поддержали 72 человека из 101, при этом почти четверть депутатов на голосование и вовсе не пришли.

В документе в частности осуждается пакт Молотова-Рибентропа. Из-за этого пакта, по мнению эстонских депутатов, и началась война. При этом о других исторических событиях речь в документе вообще не идет.

Несмотря на то, что резолюция уже принята, в самой стране голосование вызвало большие споры, в том числе среди обычных граждан.