Число пострадавших в катастрофе с Ан-2 под Магаданом выросло до семи человек

Число пострадавших в катастрофе с самолетом Ан-2 выросло до семи человек. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе МЧС по Магаданской области.

Частный самолет Ан-2, на борту которого находились 12 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в Магадане.

По предварительной информации причиной происшествие послужило то, что самолет не смог набрать нужную высоту.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Магаданской области, а также спасатели и бригада территориального центра медицины катастроф. «Всего привлечено 48 человек и 15 единиц техникию