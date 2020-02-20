Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число пострадавших в катастрофе с Ан-2 под Магаданом выросло до семи человек

Анна Берестовая
04:24 20.02.2020
Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Число пострадавших в катастрофе с Ан-2 под Магаданом выросло до семи человек
© Фото: ГУ МЧС по Магаданской области

Число пострадавших в катастрофе с самолетом Ан-2 выросло до семи человек. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе МЧС по Магаданской области.

Частный самолет Ан-2, на борту которого находились  12 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в Магадане.

По предварительной информации причиной происшествие послужило то, что самолет не смог набрать нужную высоту.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Магаданской области, а также спасатели и бригада территориального центра медицины катастроф. «Всего привлечено 48 человек и 15 единиц техникию

 «Аэродром Магадан-13 работает в штатном режиме. На месте работает Следственный комитет по уточнению причин, способствовавших данному происшествию» - рассказали в пресс-службе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.02.2020, 21:15
Небензя: Россия не прекратит поддерживать Сирию и их законную борьбу с террористами
Дата20.02.2020, 04:00
С завода в военную часть: кадры прибытия штурмовиков Су-25СМ3 в ЮВО
Дата17.02.2020, 20:08
Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.02.2020, 11:28
Россия поставит ЗРПК «Панцирь-С1» Сербии - СМИ
Дата19.02.2020, 13:01
«Это вам за пацанов!»: история подвига погибшего в Сирии летчика Романа Филипова
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:29 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Магадане
04:24 В стране и мире
Число пострадавших в катастрофе с Ан-2 под Магаданом выросло до семи человек
04:00 Армия
Видео
С завода в военную часть: кадры прибытия штурмовиков Су-25СМ3 в ЮВО
03:39 В стране и мире
Ан-2 с пассажирами ударился о взлетную полосу в Магадане
03:36 В стране и мире
Полиция раскрыла подробности массовой стрельбы в Ханау
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Глыба льда рухнула на мужчину в центре Екатеринбурга: видео
Смартфон как наркотик: ученые выявили изменения мозга из-за гаджетов
Ген «короткого сна»: эксперт рассказал, кому можно спать меньше 8 часов в сутки
Windows 10 начала удалять личные данные пользователей
Видео
«Стих Симонова убил врагов больше, чем лучший снайпер»: сотрудник «Красной звезды» рассказал об архивных рукописях
Видео
Российские атомные ледоколы освещают замерзшие воды океана: видео с беспилотника
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.