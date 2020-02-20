Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Магадане

Появилось видео после жесткой посадки частного самолета Ан-2 с 12 пассажирами и двумя членами экипажа на борту в Магадане.

На кадрах видно, что на месте ЧП находятся сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов. Из-под самолета валит небольшой столб дыма, а спасатель тушит воздушное судно. Погода на видео ясная. По предварительной информации, самолет не смог набрать необходимую высоту. В итоге воздушное судно начало заваливаться при взлете и коснулось земли.

В результате удара о землю пострадали семь человек. Информации о погибших пока нет.