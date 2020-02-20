В Канаде столкнулись двести автомобилей: видео с места

Как минимум 69 человек пострадали в крупной аварии в Монреале в Канаде. В инциденте участвовали более 200 автомобилей, среди которых были, в том числе, грузовые и школьный автобус.

Как сообщает CBC, по заявлению министр транспорта Франсуа Боннардель, из общего числа пострадавших 9 получили серьезные травмы. В школьном автобусе пострадавших нет.

Шоссе 15, на котором случилось ДТП, закрыли в обоих направлениях около 46 километра в пригородном Ла-Прери. Ожидается, что десятикилометровый участок останется закрытым до утра по местному времени.

Вероятной причиной столкновения автомобилей, по сообщению Боннардель, послужила плохая видимость, вызванная метелью.

Даниэль МакКанн, представитель министерства здравоохранения в провинции, сообщила, что три больницы в районе аварии получили предупреждение о поступлении большого числа пострадавших.