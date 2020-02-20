Ан-2 с пассажирами ударился о взлетную полосу в Магадане

Частный самолет Ан-2 с пассажирами жестко приземлился в Магадане. По данным ГУ МЧС по Магаданской области, в самолете находились 14 человек.

По предварительным данным, самолет не смог набрать необходимую высоту. В итоге воздушное судно начало заваливаться при взлете и коснулось земли.

На месте работают спасатели. Согласно предварительной информации, погибших нет, однако семь человек пострадали.