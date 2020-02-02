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В Совфеде оценили идею Украины о продаже воды на полуостров Крым

Роман Захаров
00:34 02.02.2020
По словам сенатора Владимира Джабарова, сейчас Крым полностью обеспечен питьевой водой.
В Совфеде оценили идею Украины о продаже воды на полуостров Крым
© Фото: pixabay

Украина не готова к возобновлению поставок пресной воды в Крым. Такими словами вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал идею украинской стороны продавать воду на российский полуостров.

«На Украине с определенной периодичностью появляются здравые мысли, но затем очень быстро нивелируются, как только дело доходит до реализации. Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере в ближайшей перспективе», - приводит РИА Новости слова Бобкова.

Парламентария также задался вопросом о том, нужна ли эта вода жителям полуострова.

Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, назвал данную инициативу здравой и напомнил, что власти РФ изначально были готовы платить за поставки пресной воды из Украины в Крым. По мнению представителя Совета Федерации, озвученная идея не только позволила бы заработать Киеву, но и улучшить двусторонние контакты.

При этом Джабаров уточнил, что в случае покупки воды у Украины, она будет использоваться исключительно в сельском хозяйстве, так как в питьевом плане Крым уже полностью обеспечен, пишет РБК.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой украинский депутат Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду российскому региону.

Украина обеспечивала 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После воссоединения Крыма с РФ подача воды прекратилась. Наиболее крупные проблемы возникли у аграриев на севере и востоке региона. Им даже пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур.

Проблему водоснабжения удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. 

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