Полиция раскрыла подробности массовой стрельбы в Ханау

В немецком Ханау в результате произошедшей накануне стрельбы погибли восемь человек. Информация о числе жертв была официально подтверждена полицией на сайте ведомства в федеральной земле Гессен.

В этом же заявлении было указано, что в настоящий момент ведется активный розыск преступников. Данные о мотивах обстрела пока не получены.

Убийца, по информации газеты Hanauer Anzeiger, действовал один. Обстрел производился в двух кальянных. Сначала преступник совершил нападение на букмекерскую контору и кальянную на Курт-Шумахер-плац, жертвой которого стали пять человек. После этого обстрел повторился в кальянной на Хоймаркт, где погибли трое.

Ханау располагается в двух десятках километров от Франкфурта-на-Майне - одного из важнейших городов Германии и финансового центра Европейского союза.