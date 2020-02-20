Российские атомные ледоколы освещают замерзшие воды океана: видео с беспилотника

В Северном Ледовитом океане возле порта Сабетта встретились два российских атомных ледокола «Таймыр» и «Вайгач». Яркие прожекторы и фонарики на борту освещают путь, который лежит через замерзшие воды и льдины.

На видео ледоколы расположены очень близко, словно соприкасаются друг с другом. Для экипажей это обычная процедура, она предназначена для передачи поставок и обмена командой в длительных миссиях.

«Таймыр» и «Вайгач» были построены в 1989 году для Советского Союза. Каждый из них достигает в длину 152 метра. Ледоколы спроектированы таким образом, что могут поддерживать работоспособность при - 50 градусов по Цельсию.