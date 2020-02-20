Windows 10 начала удалять личные данные пользователей

Компания Microsoft начала получать жалобы пользователей Windows 10 на обновление, удаляющее личные данные. Апдейт операционной системы, по информации портала Windows Latest, был запущен 11 февраля.

Множество пользователей в соцсетях и на форумах компании сообщили о внезапном исчезновении всех данных с ПК. Случилось это после обновления под номером KB4532693.

Также некоторые подчеркнули, что KB4532693 было установлено даже несмотря на отключенную функцию обновлений и блокировку IP-адреса Microsoft.

При исчезновении файлов на компьютере было рекомендовано провести самостоятельное удаление обновления. Тем не менее, не во всех случаях рекомендацию удается выполнить успешно. Периодически удаление либо не реализуется, либо приводит к новым ошибкам системы.

Апдейт KB4532693 был выпущен в середине февраля. Его функцией должно было стать исправление «синего экрана», ставшего частой ошибкой другого обновления, вышедшего в начале месяца. Однако установка обновления во многих случаях не помогла, а привела лишь к росту проблем.

Незадолго до этого Microsoft уже отзывала февральское обновление, признав, что оно ведет к замедлению функционирования компьютера и трудностям в работе с настройками.