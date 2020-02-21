В Минпромторге предложили поднять налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли РФ предложило увеличить транспортный налог на автомобили низкого экологического класса, начиная с «Евро-3» и ниже. Предложенные изменения планируется ввести с 2021 года.

Об инициативе сообщил замминистра ведомства Александр Морозов на совещании в Энгельсе. По его словам, предложение в скорейшие сроки направят в Минтранс.

В соответствие с сообщением Минпромторг, налог, вероятно, коснется только коммерческого транспорта. Министерство отметило, что в стране на данный момент насчитывается более трех миллионов коммерческих автомобилей с низкой экологичностью . Информацию из Минпромтогра представляет «Коммерсантъ».

К низким экологическим классам относятся, в первую очередь, старые автомобили, выбрасывающие большое количество вредных веществ в атмосферу.

Согласно статистике ГИБДД на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 млн легковых машин класса «Евро-3», 2,6 млн - класса «Евро-2», 651,5 тыс. - «Евро-1» и 2,1 млн - относящиеся к классу «Евро-0». У 14,3 млн автомобилей класс был не установлен.

Для грузового транспорта были актуальны следующие цифры: «Евро-3» — 1 млн машин, «Евро-2» — 576,8 тыс., «Евро-1» —89 тыс., «Евро-0» - 397,2 тыс. автомобилей.