Полиция, скорая, паника: первое видео с места массовой стрельбы в немецком Ханау

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в немецком городе Ханау. Неизвестные открыли стрельбу 19 февраля вечером в двух кальянных, а затем на одной из площадей города.

Ранее в СМИ появилась информация, что три человека были застрелены в первом заведении, во втором - пять. На данный момент прокуратура подтвердила две смерти. Обстоятельства и подробности случившегося выясняются.