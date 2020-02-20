Путин выразил соболезнования Меркель в связи с трагедией в Ханау

Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с трагедией в Ханау. Стрельба в немецком городе унесла жизни девяти человек. Еще четверо были тяжело ранены.

В ночь на четверг 20 февраля неизвестным был произведен обстрел двух кальянных и букмекерской конторы. Стрелок действовал один.

Предполагаемый преступник был позже найден в собственном доме мертвым. Рядом с ним обнаружили еще одно тело.

По заявлению Ангелы Меркель, сделанному на брифинге, транслируемом немецкими СМИ, высока вероятность, что убийца руководствовался правоэкстремистскими мотивами.