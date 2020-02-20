Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

ЦПВС: Турция не прибыла на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Ирина Егорова
23:33 20.02.2020
Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий, отметили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
ЦПВС: Турция не прибыла на совместное с Россией патрулирование в Сирии
© Фото: Минобороны России

Турция в очередной раз не приняла участия в совместном с Россией патрулировании сирийско-турецкой границы, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«Подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование, в том числе воздушное», - отметили в Центре.

Отмечается, что патрулирование прошли в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка по указанным маршрутам и в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.

Напомним, что 20 февраля турецкие военные поддержали боевиков в Идлибе артиллерийским огнем, из-за чего им удалось прорвать оборону войск САР. В свою очередь, самолеты ВКС РФ нанесли удар по террористам, благодаря чему САР удалось отбить все атаки боевиков. Удар ВКС РФ был произведен с целью недопущения бандформирований вглубь территории Сирии. 

В начале сентября 2018 года в Тегеране прошла встреча президентов России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Идлибе. Итогом встречи стал Меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. После чего началось совместное патрулирование России и Турции в Сирии для создания демилитаризованной зоны в Идлибе. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.02.2020, 21:15
Небензя: Россия не прекратит поддерживать Сирию и их законную борьбу с террористами
Дата20.02.2020, 06:56
Учебный бой и борьба за живучесть: кадры работы экипажа ракетоносца «Мытищи»
Дата20.02.2020, 17:20
Российский лыжник Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата20.02.2020, 15:23
Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк
Дата20.02.2020, 10:28
Пермские патриоты читают стихи о войне: флешмоб #юнармияпомнит набирает обороты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
23:33 В стране и мире
ЦПВС: Турция не прибыла на совместное с Россией патрулирование в Сирии
23:15 В стране и мире
Путин обсудил с Макроном и Меркель обострение в Идлибе
22:02 В стране и мире
Видео
В МИД РФ прокомментировали поддержку Турцией наступления боевиков в Идлибе
19:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с последствиями турецкого артобстрела в Идлибе
19:06 В стране и мире
Видео
Боевики попытались атаковать российские Су-24 с помощью ПЗРК: видео
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:41 В стране и мире
За неделю разведку у границ РФ вели 30 иностранных летательных аппаратов
00:18 В стране и мире
Видео
Защита от вируса или крупные убытки: к чему приведет закрытие границы РФ и Китая
00:00 В стране и мире
В Минпромторге предложили поднять налог на старые автомобили
23:35 В стране и мире
«Взрыв бомбы был сигналом»: очевидец о первых минутах Майдана
23:33 В стране и мире
ЦПВС: Турция не прибыла на совместное с Россией патрулирование в Сирии
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Цементный туман: машину поглотило плотное облако пыли из-за потерявшего управление грузовика
Видео
Момент аварийной посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Видео
Борьба пенсионера и грабителя у банкомата попала на видео
Видео
В Сирии обнаружены подземные склады боевиков с оружием: видео
Видео
Глыба льда рухнула на мужчину в центре Екатеринбурга: видео
Смартфон как наркотик: ученые выявили изменения мозга из-за гаджетов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.