ЦПВС: Турция не прибыла на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турция в очередной раз не приняла участия в совместном с Россией патрулировании сирийско-турецкой границы, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«Подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование, в том числе воздушное», - отметили в Центре.

Отмечается, что патрулирование прошли в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка по указанным маршрутам и в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.

Напомним, что 20 февраля турецкие военные поддержали боевиков в Идлибе артиллерийским огнем, из-за чего им удалось прорвать оборону войск САР. В свою очередь, самолеты ВКС РФ нанесли удар по террористам, благодаря чему САР удалось отбить все атаки боевиков. Удар ВКС РФ был произведен с целью недопущения бандформирований вглубь территории Сирии.

В начале сентября 2018 года в Тегеране прошла встреча президентов России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Идлибе. Итогом встречи стал Меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. После чего началось совместное патрулирование России и Турции в Сирии для создания демилитаризованной зоны в Идлибе.