Путин обсудил с Макроном и Меркель обострение в Идлибе

Президент России Владимир Путин провел беседу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Одной из тем разговора стала ситуация в сирийском Идлибе, где 20 февраля боевики предприняли несколько массированных атак против армии САР.

Главы России и Франции призвали к немедленному прекращению боевых действий в Идлибе. В разговоре с коллегами Владимир Путин подчеркнул необходимость принять эффективные меры по нейтрализации террористической угрозы в регионе.

Макрон и Меркель, в свою очередь, выразили готовность способствовать снижению напряженности на северо-западе САР. Стороны пришли к общему пониманию необходимости урегулирования ситуации в свете происходящего в Идлибской зоне деэскалации.

20 февраля боевики в Идлибе предприняли несколько массированных атак с бронетанковой техникой против армии Сирии. Турецкие военные поддержали боевиков артиллерийским огнем, в связи с чем те сумели прорвать оборону.

По просьбе сирийского командования самолеты ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам. Это позволило войскам САР отбросить боевиков и отбить все атаки.