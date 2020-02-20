В МИД РФ прокомментировали поддержку Турцией наступления боевиков в Идлибе

Министерство иностранных дел России выразило серьезную озабоченность в связи с поддержкой боевиков в Сирии со стороны вооруженных сил Турции. Как отметили в ведомстве, этот инцидент нарушает договоренности между странами.

«Инцидент нарушает договоренности Москвы и Анкары о размежевании оппозиции и террористов… Выражаем серьезную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны вооруженных сил Турции», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

20 февраля боевики в Идлибе предприняли несколько массированных атак с бронетанковой техникой. Их целью стали подразделения сирийской армии в Идлибской зоне деэскалации. Турецкие военные поддержали боевиков артиллерийским огнем, в связи с чем те сумели прорвать оборону войск САР.

По просьбе сирийского командования самолеты ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам. Это позволило войскам САР отбросить боевиков и отбить все атаки. Удар ВКС РФ был произведен с целью недопущения бандформирований вглубь территории Сирии.