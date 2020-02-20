Бунт против вируса: на Украине грозят сжечь санаторий с карантинниками

На Украине жители поселка Новые Санжары начали акцию протеста против размещения в санатории на карантин 73 соотечественников, которые были эвакуированы из китайского Уханя.

Протестующие блокируют дороги и все подъезды к городу - строят баррикады, жгут покрышки, а дорогу к санаторию и вовсе перекрыли личными автомобилями.

На кадрах, опубликованных в Сети, несколько десятков силовиков в бронежилетах и касках, выстроившись в колонны, пытаются столкнуть с дороги машины, однако их попытки оказались тщетны, так как с другой стороны в них упираются местные жители.

На данный момент глава МВД Украины Арсен Аваков уже прибыл на место потасовки, в поселок направлены отряды Нацгвардии в полной экипировке и БТР.

Самолет с украинскими гражданами перед посадкой в аэропорту Харькова сделал 35 кругов, так как его никто не хотел принимать из-за боязни заражения опасной коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что ее признаков у туристов после посадки обнаружено не было.

Сейчас все эвакуированные из китайского Уханя в сопровождении милиции доставлены в санаторий под поселком Новые Санжары.