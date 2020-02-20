В четверг, 20 февраля, в день рождения правозащитника Доктора Лизы в Москве открылся Центр Елизаветы Глинки.

В центре разместили выставку и интерактивный музей, благодаря которому гости смогут получить информацию о людях, занимавшихся благотворительностью как на территории России, так и во всем мире - о меценатах, врачах, филантропах и подвижниках.

© Михаил Воскресенский, РИА Новости

С идеей создать музей Доктора Лизы выступили родные, друзья и коллеги правозащитницы.

Накануне, 18 февраля, в Госдуме РФ состоялось открытие выставки, посвященной памяти Елизаветы Глинки, в рамках которого прошел закрытый показ фильма «Доктор Лиза», сообщает Интерфакс.

Ту-154, летевший в Сирию в декабре 2016 года, потерпел крушение над Черным морем после дозаправки в аэропорту Сочи.

Все находившиеся на борту - 92 человека - погибли. Среди них были военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), государственные служащие и журналисты.

В их числе оказались и трое коллег «Звезды» - корреспондент Павел Обухов, оператор Александра Суранова и ассистент Валерий Ржевский, а также наши коллеги с Первого канала и НТВ.