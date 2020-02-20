В Москве покажут спектакль о подвиге бойцов 6-й роты в Аргунском ущелье

Музыкальный спектакль «Войны Духа», приуроченный к 20-й годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии покажут 29 февраля на стадионе «Динамо» в Москве.

Впервые успешная премьера спектакля прошла 15 лет назад. Сейчас постановка будет показана уже в новом свете, так как были произведены технические обновления - будет и военная техника, и пиротехнические эффекты.

«У нас была цель привлечь наиболее молодую аудиторию, которая мало что слышала о Чечне, о той войне. Наши современные герои, я их называю наши 300 спартанцев, это ребята, о которых надо знать, на которых надо равняться, нельзя забывать и гордиться», - сказала главный продюсер постановки Марина Ким.

В Аргунском ущелье республики Чечни 1 марта 2000 года 6-я рота 76-й Псковской дивизии погибла в неравном бою с террористами. Десантникам отважно сражались под натиском 2 тысяч вооруженных до «зубов» боевиков.

Из 90 военнослужащих выжить удалось только шести.





