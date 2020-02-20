Смартфон как наркотик: ученые выявили изменения мозга из-за гаджетов

Ученые выявили изменения формы и размера человеческого мозга у людей, которые зависимы от смартфона. Немецкие специалисты обследовали 48 участников, используя изображения с магнитно-резонансной томографии (МРТ) у 22 человек с зависимостью от смартфона и 26 не зависимых.

Изображения, полученные со сканера показали, что мозг людей, страдающих зависимостью от смартфона, которые не выпускают его из рук, имеет меньший объем серого вещества в некоторых ключевых частях мозга. Также снижается активность мозгового центра.

Специалисты фактически приравняли зависимость от гаджетов к наркотикам.

«Снижение серого вещества в одном из этих регионов ранее было связано с наркоманией», - цитирует заявления медиков журнал Addictive Behaviors.

Они добавляют, что это первое физическое доказательство связи между использованием смартфона и физическими изменениями в мозге.

Таким образом, учитывая растущую популярность гаджетов, ученые ставят под сомнение вопрос безопасности современных мобильных устройств. Особенное беспокойство они выражают по поводу детей, которые все больше и больше времени проводят «в обнимку» с телефонами.