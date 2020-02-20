«Отечество, преданность, честь»: ФСО провела кадетский бал в Кремле

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца прошел бал учащихся кадетских классов Федеральной службы охраны. Праздник был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На бал, названный «Отечество, преданность, честь», пригласили 80 кадетов - учеников с 6 по 10 кадетских классов ФСО трех столичных школ.

Юноши в парадных кителях и девушки в бальных платьях исполнили вальсы и полонезы. Для них аккомпанировал Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.

Кадетские классы ФСО начали открываться в школах России в 2010 году. В них учащиеся углубленно изучают отдельные предметы, также акцент делается и на дополнительные занятия основам государственной службы, по строевой подготовке, боевым искусствам, общефизической подготовке, плаванию, этикету и бальным танцам.