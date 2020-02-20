Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" в Россию

В четверг, 20 февраля, в Соединенных Штатах начался процесс перебазирования космодрома «Морской старт» - стартовую платформу Odyssey проекта транспортируют на гонконгский корабль. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сайта мониторинга движения судов.

Космодром будет располагаться на Славянском судоремонтном заводе в Приморье.

Проект «Морской старт» был запущен в 1995 году при участии американской компания Boeing, российской РКК «Энергия», норвежского судостроительного предприятия Aker Solutions (ранее Kvaerner), украинских КБ «Южное» и ПО «Южмаш». После реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия». В 2016 году приобрела плавучий космодром приобрела компания S7 Group.

«Морской старт» позволит сократить затраты при выводе спутников на геостационарную орбиту, которая пролегает над экватором.