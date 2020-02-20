ФСБ: в Казани задержаны три участника экстремистской организации

В ходе спецоперации в Казани были задержаны три участника экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, сообщает УФСБ по Татарстану.

Отмечается, что злоумышленники планировали совершение тяжких общеуголовных преступлений с целью получения средств для выезда на территорию сирийского государства и вступления в ряды международной террористической организации.

«Силами сотрудников республиканских структур ФСБ, МВД и Росгвардии проведены задержания лидера джихадистов и двух активных членов», - пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ходе обысков у задержанных была обнаружена религиозная литература джихадистского толка, 5 единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации.

На данный момент сотрудниками спецслужб возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистского сообщества».

*Запрещенная на территории России террористическая организация.