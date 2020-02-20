Боевики попытались атаковать российские Су-24 с помощью ПЗРК: видео
Ранее стало известно, что представители Турции передали боевикам переносные зенитно-ракетные комплексы.
© Видео: Военный осведомитель © Фото: Военный осведомитель
Опубликовано видео, на котором запечатлен уход боевого самолета от ракеты ПЗРК. По предварительным данным, это Су-24 ВВС Сирии или ВКС России в небе над сирийской провинцией Идлиб.
Ранее стало известно, что в руки боевиков попали ПЗРК американского производства, стоящие на вооружение вооруженных сил Турции. В распоряжение террористов, по данным военно-дипломатического источника, это вооружение попало именно благодаря турецким поставкам.