В Петербурге открылся обновленный спортивный комплекс «Алмаз - Антей»

Концерн ВКО «Алмаз - Антей» открыл обновленный многофункциональный спортивный комплекс в Санкт-Петербурге.

Спортивный объект, площадь которого составляет почти 13 тысяч квадратных метров получил название «Алмаз - Антей». Дворец спорта включает в себя три бассейна, зал для настольного тенниса, два спортивных зала для командных видов спорта, танцевальный и фитнес-зал, кафе, солярий и другое.

Официальные мероприятия по случаю открытия Дворца спорта «Алмаз - Антей» посетили представители правительства Санкт-Петербурга и администрации полномочного представителя президента России в СЗФО, а также руководство АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

«50 лет тому назад был спортивный комплекс, пришло время его обновить, и сегодня руководство “Алмаз-Антея” сделало прекрасный подарок нашему городу - три бассейна, три спортивных зала, различные кружки. К 23 февраля и 8 марта пройдут соревнования по плаванию и волейболу», - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Для строительства многофункционального спортивного комплекса использовались современные технологии и материалы, которые способствуют комфортному нахождению в стенах комплекса. Просторные помещения, оборудованные спортивным инвентарем, обеспечат проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований по различным видам спорта.

Обновленный Дворец спорта «Алмаз - Антей» станет преемником традиций по развитию спорта и спортивного досуга для сотрудников предприятий СЗРЦ, жителей Невского района и города в целом.