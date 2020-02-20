Опубликовано видео с последствиями турецкого артобстрела в Идлибе
Атака принесла значительный ущерб. Судя по видео, некоторые здания разрушены до основания.
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Опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлены последствия обстрела турецкой артиллерии в Идлибе. На снятых с земли кадрах видны разрушения, причиненные артобстрелом.
Атака принесла значительный ущерб. Судя по видео, некоторые здания разрушены до основания.
Ранее, 20 февраля, было обнародованы кадры огневой поддержки турецкой батареей самоходных артиллерийских установок наступления боевиков в Идлибе. На снятом с беспилотника видео запечатлена батарея ВС Турции, ведущая огонь.