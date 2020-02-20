Замглавы Минобороны обсудил с послом Германии контроль над вооружениями
Помимо этого были затронуты вопросы по ситуации в Сирии и Ливии.
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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и посол Германии Геза фон Гайр в ходе встречи обсудили вопросы контроля над вооружениями.
«Стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере контроля над вооружениями, затронули состояние двустороннего взаимодействия по военной линии, а также ситуацию в Сирии и Ливии», - уточняется в сообщении.
Замминистра обороны принял посла ФРГ в Москве 20 февраля.