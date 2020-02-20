Силуанов назвал налоги на труд в России запредельными

В России очень высокий размер страховых взносов, которые оплачивает работодатель за каждого своего сотрудника, однако для решения этой проблемы необходимо найти источники компенсации. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Основные платежи страховых взносов - на пенсионное обеспечение, на здравоохранение, на социальное обеспечение - платит работодатель. Конечно, это очень сложно. Поэтому и происходят все эти схемы - уклонение от показа оплаты труда в белую», - подчеркнул министр.

По его мнению, необходимо снижать ставку так, чтобы предприниматели это почувствовали, и в результате это привело к желанию работать по «белому» и оплачивать налоги.

На данный момент ставка составляет 30% от размера заработной платы.

Никаких законопроектов по этому вопросу пока нет, так как он требует детальной проработки, чтобы «компенсировать ущерб внебюджетным фондам и не нарушить баланс федерального бюджета», добавил министр в интервью РБК.