СК возбудил дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту наезда автомобиля Mercedes в Красноярске на журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Брыкин был сбит в четверг водителем автомобиля при попытке взять у него интервью. В настоящее время он госпитализирован с травмами.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 Уголовного кодекса России ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста")», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются очевидцы. Продолжается расследование уголовного дела.