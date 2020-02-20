Названа истинная причина головной боли

У мозга нет болевых рецепторов, поэтому он не может являться источником головной боли.

«Мозг не чувствует никакой боли, он, тем не менее, воспринимает боль, возникающую в теле. В мозге нет ноцицепторов - нервов, которые обнаруживают повреждение тела и сигнализируют о ситуации с мозгом», - рассказала доцент кафедры когнитивной и экспериментальной психологии в Университете Бата Джанет Бюлтитюд в издании Slate.fr.

Автор исследования заявила, что боль, возникающая при употреблении мороженого, скорее всего, вызвана внезапными изменениями кровотока по венам, которые расположены между задней частью горла и мозгом.

«Обезвоживание, в свою очередь, вызывает головную боль, раздражая кровеносные сосуды в голове. Это одна из причин пульсирующих головных болей после злоупотребления алкоголем в праздники. И любой стоматолог скажет вам, что головная боль может быть признаком того, что вы перегружаете свои челюсти, возможно, потому что склоны скрежетать зубами, пока спите», - говорится в материале издания.

Однако в исследовании уточняется, что длительная боль, которая не поддается лечению или является внезапной и сильной, может быть признаком серьезного заболевания головного мозга, такой как опухоль, кровоизлияние или инфекция.

Боли, которые вызывают эти проблемы, являются результатом давления, которое мозг, «набухая, оказывает на другие структуры головы», отмечает Бюлтитюд.