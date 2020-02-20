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ЦПВС: Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

Андрей Аркадьев
17:05 20.02.2020
Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии.
ЦПВС: Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии
© Фото: Минобороны России

Фронтовые бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по формированиям террористов в Сирии после их наступления на подразделения правительственных войск. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«20 февраля 2020 года террористические бандформирования осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения правительственных войск в направлении Кминас - Найраб. Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», - говорится в сообщении.

В Центре добавили, что после удара Су-24 сирийским войскам удалось успешно отбить все атаки. Ими уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии. В результате чего 4 сирийских военнослужащих получили ранения. После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен.

Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции. Призываем турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения.

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