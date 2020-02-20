Картаполов рассказал о подготовке офицеров в вузах Минобороны

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Андрей Картаполов встретился с учениками кадетских классов, юнармейцами и студентами колледжей города Москвы в рамках акции «Есть такая профессия - Родину защищать»!

Встреча состоялась в школе имени выдающегося военачальника, легендарного танкиста и командарма - генерала армии Дмитрия Даниловича Лелюшенко.

«В этом году вы заканчиваете школу. Выпуск 2020 года особенный, потому что в этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Победа в Великой Отечественной войне показала высокий потенциал нашего многонационального народа, нашей экономики, науки, а также нашей армии и флота. Хочу заметить, что за свою многовековую историю наша страна никогда не начинала и не участвовала в захватнических войнах, а вот защищаться нам приходилось не раз. И мы, наши армия и флот, умеем это делать - армия у нас, как показали исторические события современности, вежливая, но сильная!» - сказал замглавы военного ведомства.

В рамках военно-патриотической акции генерал-полковник рассказал о подготовке офицеров в высших учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации. Он отметил, что «основой и становым хребтом любой армии мира является ее офицерский корпус».

«Профессия офицера - это профессия сильных людей, сильных "духом и телом". Только сильный человек способен защитить не только себя, но и других! Подготовка офицеров осуществляется в 35 высших военно-учебных заведениях Минобороны России. Военные вузы сегодня - это кузница высокопрофессиональных офицерских кадров, обладающая мощным научно-педагогическим потенциалом, современной учебно-материальной базой и достойными социально-бытовыми условиями для обучающихся курсантов», - сказал Картаполов.

Он отметил, что кандидаты на поступление в вузы на обучение курсантами должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на военную службу по контракту. Они должны быть сильными, ловкими, физически подготовленными, ответственными людьми, умеющими выполнять задачи самостоятельно и в команде, а самое главное - патриотами своей Родины.