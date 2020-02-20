Силуанов допустил снижение средней ставки по ипотеке до 8%

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что процентные ставки по ипотеке будут снижены до 8% к концу 2020 года.

«Я надеюсь, что с мерами, которые будет предлагать правительство, будем просить Центробанк, мы сможем существенно понизить стоимость кредитов», - сказал министр в интервью РБК.

На данный момент средняя ставка по ипотеке составляет 9%.

Премьер-министр Михаил Мишустин в начале февраля призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку по ипотеке.