Силуанов допустил снижение средней ставки по ипотеке до 8%
По словам министра финансов, изменения могут произойти уже в этом году.
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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что процентные ставки по ипотеке будут снижены до 8% к концу 2020 года.
«Я надеюсь, что с мерами, которые будет предлагать правительство, будем просить Центробанк, мы сможем существенно понизить стоимость кредитов», - сказал министр в интервью РБК.
На данный момент средняя ставка по ипотеке составляет 9%.
Премьер-министр Михаил Мишустин в начале февраля призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку по ипотеке.