Подземный город: кадры главного штаба боевиков в Сирии показали изнутри

Сирийские военные обнаружили главный подземный штаб крупнейшей террористической группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* к северу от Алеппо, который недавно освободили от боевиков. Уникальные кадры изнутри подземного города передает корреспондент «Звезды».

Строения подобного рода, как правило, невозможно обнаружить ни с земли, ни с воздуха, так как сверху нависают скалы, а снизу - насыпи из камней и грунта.

Определить местонахождение целого подземного города с системами канализации и вентиляции удалось благодаря разведке. По словам военнослужащих, связь с внешним миром террористы поддерживали с помощью спутников.

«Раньше мы видели что-то подобное, это традиционный способ для террористов пытаться стать невидимыми и неуязвимыми, особенность этого укрытия именно в том, что тут был штаб, то есть здесь находились их начальники, и поэтому все было оборудовано по высшему разряду», - рассказал полковник сирийской армии Рами Маувас.

Внутри огромные лестницы, которые ведут на верхние этажи, и туннели, общая протяженность которых неизвестна.

Все помещения боевики обустроили с комфортом - на полу дорогой кафель, матрасы и проведен интернет.

Повсюду разбросаны продукты, патроны и спутниковые снимки, благодаря которым террористы планировали свою оборону и нападения. Солдатами были обнаружены десятки единиц стрелкового оружия, минометы и самодельные установки.

Отмечается, что именно в этой пещере совещания проводил известный главарь террористов Мухаммад Джулани.

*Запрещенная на территории России террористическая организация