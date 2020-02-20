Опубликованы кадры поддержки турецкой батареей РСЗО наступления боевиков в Идлибе
На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как турецкая батарея ведет огонь по позициям
© Фото: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» публикует кадры поддержки турецкой батареей РСЗО наступления боевиков в Идлибе. Видео предоставлено Министерством обороны РФ.
На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как турецкая батарея ведет огонь.
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