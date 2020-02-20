В МИД рассказали о судьбе зараженных коронавирусом россиян с лайнера в Японии

Двое российских граждан с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, у которых был диагностирован коронавирус, будут госпитализированы. Об этом сообщила Мария Захарова.

«Положительную реакцию дал тест на вирус еще у двух российских граждан, они в ближайшее время будут госпитализированы», - уточнила официальный представитель МИД.

Она отметила, что в ведомстве активно следят за предпринимаемыми мерами японским правительством в связи с распространением опасного вируса.

Двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond Princess был снят накануне. Всего на его борту находилось 3700 пассажиров и членов экипажа, среди которых 24 туриста из России.