В МИД озабочены столкновениями на линии соприкосновения в Донбассе

Боестолкновения рядом с линией соприкосновения в Донбассе вызывают у РФ глубокую озабоченность. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она, ссылаясь информацию луганских представителей в СЦКК, заявила, что 18 февраля в населенном пункте Золотое бойцы ВСУ открыли интенсивный огонь из различных минометных систем. Атаку удалось отбить силами Народной милиции ЛНР.

«Симптоматично, что эта провокация имела место накануне заседания Совбеза ООН, которое было посвящено пятой годовщине подписания Минских соглашений», - заявила Захарова.

Она отметила, что МИД рассчитывает на то, что данный инцидент будет рассмотрен 26 февраля на очередном заседании контактной группы в Минске.

Девятнадцатого февраля СК России возбудил два уголовных дела в отношении украинских силовиков, которые в ходе вооруженного конфликта в Донбассе совершают преступные действия против населения.