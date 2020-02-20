Невестка маршала Тимошенко рассказала, как его спас водитель и попросил за это часы

Наталия Тимошенко, невестка маршала Константина Тимошенко, рассказала «Звезде», как в 1942 году водитель спас военачальника от бомбежек немецких самолетов, когда тот перемещался на автомобиле с одного командного пункта на другой.

«В 1942 году на юго-западном фронте сложилась такая ситуация очень напряженная, серьезная. С начала 1942 года Тимошенко командовал юго-западным направлением. Иногда он перемещался из одного командного пункта на другой не только без прикрытия, но даже без сопровождения. А преимущество немцев в воздухе было очень сильное, и часто они даже гонялись за одиночными легковыми машинами», - отметила Наталия.

Она пояснила, что у Тимошенко был очень хороший, профессиональный водитель, который управлял автомобилем так, что ему и маршалу каждый раз удавалось уйти от авиаудара. По словам невестки военачальника, Константин Семенович каждый раз представлял к награде своего водителя, однако тот отказывался и просил взамен часы.

«Константин Семенович коллекционировал часы, оружие. Водитель просил часы. Впоследствии выяснилось, что он эти часы передавал своим родным. В то тяжелое время это им помогло выжить и просуществовать», - добавила невестка маршала.

Полководец Великой Отечественной войны, маршал Константин Семенович Тимошенко родился 18 февраля 1895 года. В честь 125-й годовщины со дня его рождения в Москве возложили цветы к его могиле, которая находится у Кремлевской стены на Красной площади.

В начале Великой Отечественной Тимошенко возглавлял Народный комиссариат обороны СССР, а в дальнейшем командовал фронтами и руководил подготовкой стратегических операций. Дважды Герой Советского Союза и кавалер ордена Победы.

Именем военачальника названа Военная академия радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ.