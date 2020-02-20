Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Приказано уничтожить: таинственному исчезновению подлодки США после сражения нашли объяснение

Светлана Головина
16:30 20.02.2020
Гибель подводной лодки произошла в 1864 году.
Приказано уничтожить: таинственному исчезновению подлодки США после сражения нашли объяснение
© Фото: U.S. Navy

Исследователи рассказали о причинах гибели подводной лодки Соединенных Штатов Hunley, которая 17 февраля 1864 года впервые в истории смогла потопить вражеский корабль Housatonic. После успешного выполнения задания подлодка не вернулась на базу, и о произошедшем с ней ничего неизвестно было более 130 лет.

© U.S. Navy

Для осуществления атаки на подлодке использовали медный бочонок с черным порохом, который крепился под вражеский корабль, а затем подрывался.

Исчезнувшую Hunley эксперты смогли обнаружить в 1995 году у побережья штата Южная Каролина, а в 2000 году ее подняли на поверхность.

На борту были обнаружены 7 скелетов, руки которых находились на рукоятках гребного вала, приводившего лодку в движение. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что в момент гибели подводники продолжали выполнять свои обязанности на боевом посту и сохраняли спокойствие.

Отмечается, что трюмные насосы не использовались, а воздушные люки были закрыты.

© U.S. Navy

По словам экспертов, причиной гибели Hunley стал тот факт, что после подрыва корабля Housatonic подлодка потеряла равновесие и пошла на глубину, а ввиду имеющегося массивного балласта на борту экипаж не смог дать лодке всплыть. В результате чего моряки погибли из-за недостатка кислорода.

На данный момент ученые так и не установили, почему экипаж не избавился от балласта. Есть версии, что они и не пытались поднять подлодку на поверхность.

Однако исследователи допускают, что причиной гибели Hunley могли стать и другие факторы, среди которых контузия подводников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.02.2020, 21:15
Небензя: Россия не прекратит поддерживать Сирию и их законную борьбу с террористами
Дата20.02.2020, 06:56
Учебный бой и борьба за живучесть: кадры работы экипажа ракетоносца «Мытищи»
Дата17.02.2020, 20:08
Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата20.02.2020, 15:23
Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк
Дата20.02.2020, 10:28
Пермские патриоты читают стихи о войне: флешмоб #юнармияпомнит набирает обороты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:20 Спорт
Российский лыжник Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
17:10 В стране и мире
Опубликованы кадры поддержки турецкой батареей РСЗО наступления боевиков в Идлибе
17:05 В стране и мире
ЦПВС: Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии
16:59 В стране и мире
Невестка маршала Тимошенко рассказала, как его спас водитель и попросил за это часы
16:56 В стране и мире
Видео
В МИД рассказали о судьбе зараженных коронавирусом россиян с лайнера в Японии
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Цементный туман: машину поглотило плотное облако пыли из-за потерявшего управление грузовика
Видео
Момент аварийной посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Видео
Борьба пенсионера и грабителя у банкомата попала на видео
Видео
В Сирии обнаружены подземные склады боевиков с оружием: видео
Видео
Глыба льда рухнула на мужчину в центре Екатеринбурга: видео
Смартфон как наркотик: ученые выявили изменения мозга из-за гаджетов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.