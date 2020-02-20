Приказано уничтожить: таинственному исчезновению подлодки США после сражения нашли объяснение

Исследователи рассказали о причинах гибели подводной лодки Соединенных Штатов Hunley, которая 17 февраля 1864 года впервые в истории смогла потопить вражеский корабль Housatonic. После успешного выполнения задания подлодка не вернулась на базу, и о произошедшем с ней ничего неизвестно было более 130 лет.

© U.S. Navy

Для осуществления атаки на подлодке использовали медный бочонок с черным порохом, который крепился под вражеский корабль, а затем подрывался.

Исчезнувшую Hunley эксперты смогли обнаружить в 1995 году у побережья штата Южная Каролина, а в 2000 году ее подняли на поверхность.

На борту были обнаружены 7 скелетов, руки которых находились на рукоятках гребного вала, приводившего лодку в движение. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что в момент гибели подводники продолжали выполнять свои обязанности на боевом посту и сохраняли спокойствие.

Отмечается, что трюмные насосы не использовались, а воздушные люки были закрыты.

© U.S. Navy

По словам экспертов, причиной гибели Hunley стал тот факт, что после подрыва корабля Housatonic подлодка потеряла равновесие и пошла на глубину, а ввиду имеющегося массивного балласта на борту экипаж не смог дать лодке всплыть. В результате чего моряки погибли из-за недостатка кислорода.

На данный момент ученые так и не установили, почему экипаж не избавился от балласта. Есть версии, что они и не пытались поднять подлодку на поверхность.

Однако исследователи допускают, что причиной гибели Hunley могли стать и другие факторы, среди которых контузия подводников.