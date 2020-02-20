В МИД РФ отреагировали на новые санкции США против «Роснефти»

Новые санкции США против компании Rosneft Trading, которая является структурой российской компании «Роснефть», являются примером недобросовестной конкуренции. С таким сообщением сегодня, 20 февраля, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что эти ограничительные меры могут лишь усугубить отношения Москвы и Вашингтона.

США ввели очередные санкции во вторник, 18 февраля. Об этом решении объявил Минюст США. Помимо самой структуры, под санкции попал председатель совета директоров компании Дидье Касимиро.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что американские санкции в отношении дочерних компаний «Роснефти», которые работают в Венесуэле, незаконны и не повлияют на отношения между Москвой и Каракасом.

Касаясь компании Rosneft Tradin, пресс-секретарь сказал, что она уже заявила о намерениях рассматривать возможность защиты своих интересов в судебном порядке, с задействованием прочих доступных механизмов.