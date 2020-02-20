ЦИК: россияне смогут голосовать по Конституции на рабочих местах

Во время голосования по изменениям в Конституции России будут открыты дополнительные участки на рабочих местах. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Для того, чтобы проголосовать на новом месте, необходимо подать заявление через систему «Мобильный избиратель». Прием заявок будет завершен за пять дней до голосования.

Уточняется, что человек автоматически будет исключен из списков на участке по месте прописки, чтобы избежать двойного голосования.

В свою очередь председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас добавил, что за основу проведения голосования взят закон о выборах президента России, что позволит обеспечить доступность и доверие граждан.