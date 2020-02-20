Цементный туман: машину поглотило плотное облако пыли из-за потерявшего управление грузовика

В Таиланде на повороте водитель грузовика потерял контроль над автомобилем и уронил мешки с цементом на дорогу.

Видео с инцидентом появилось в Сети, оно было снято на видеорегистратор встречной машины. На кадрах видно, как над дорогой находятся клубы цементной пыли. После проезда грузовика встречный автомобиль оказывается полностью покрыт сухим цементом.

Водитель грузового автомобиля после инцидента рассказал полицейским, что он потерял контроль после того, как попытался уклонится от старика, который шел по дороге, сообщает Daily Mail.