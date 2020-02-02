Пентагон предоставит военные базы США для карантина из-за коронавируса

Министерство обороны США одобрило запрос американского Минздрава на предоставление помещений для размещения на карантин вернувшихся из зарубежных поездок в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в своем Twitter.

«Министр обороны Марк Эспер одобрил запрос от Министерства здравоохранения и социальных служб США на предоставления помещений для размещения 1 тысячи человек, которые могут понадобиться для карантина после возвращения людей из-за рубежа в связи с новым типом коронавируса», - сообщил Хоффман.

Он уточнил, что для размещения граждан на карантин выбраны военные базы и объекты, расположенные в Калифорнии, Техасе и Колорадо.

Ранее Госдепартамент объявил о частичной эвакуации сотрудников американского посольства в Пекине и генеральных консульств в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне из-за эпидемии коронавируса. В уведомлении уточнялось, что «санкционированный отъезд» касается тех служащих, присутствие которых не является обязательным для работы данных дипломатических представительств.