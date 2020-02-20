Полицейский в Москве уволен после нападения на водителя такси

Совершивший разбойное нападение с целью ограбления на водителя такси в Люберцах полицейский уволен из органов внутренних дел. Мужчина состоял на службе в отдельной роте ППСП ОМВД России по столичному району Выхино-Жулебино.

«Уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении МВД.

По версии следствия, 16 февраля полицейский и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили подвозившего их таксиста, похитили у мужчины 10 тысяч рублей и разбили стекло машины. Обвиняемые находятся под домашним арестом. В день совершения преступления полицейский был в гражданской одежде, так как у него было свободное от службы время.