В Кремле прокомментировали низкие доходы россиян

На повышение жизненного уровня и доходов в России направлена целая программа, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос жительницы Санкт-Петербурга Владимиру Путину о низких зарплатах и пенсиях в стране.

«Безусловно, к сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень», - добавил Песков.

Встреча Владимира Путина с гражданами Санкт-Петербурга прошла в среду, 19 февраля, после открытия мемориала первому мэру города Анатолию Собчаку.