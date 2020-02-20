В Кремле прокомментировали низкие доходы россиян
По словам Дмитрия Пескова, сейчас ведется активная работа для повышения жизненного уровня.
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На повышение жизненного уровня и доходов в России направлена целая программа, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос жительницы Санкт-Петербурга Владимиру Путину о низких зарплатах и пенсиях в стране.
«Безусловно, к сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень», - добавил Песков.
Встреча Владимира Путина с гражданами Санкт-Петербурга прошла в среду, 19 февраля, после открытия мемориала первому мэру города Анатолию Собчаку.