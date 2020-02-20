Момент падения снега с крыши на женщину и ребенка в Перми попал на видео

Инцидент произошел 19 февраля в Перми по адресу Комсомольский проспект, 47. Женщина и девочка, шедшие за руку, отвлеклись на разговор со стоящими возле дома людьми и остановились. В этот момент на них обрушилась глыба снега с крыши здания, сообщил aif.ru.

Очевидцы из проезжавшей мимо машины выложили в Сеть видео с авторегистратора.

Обе пострадавших получили травмы головы и были госпитализированы. Управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило по этому случаю уголовное дело.