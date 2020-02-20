Синоптик пообещал россиянам «махрово-красную» пятидневку
По его словам, почти на всей территории страны установится теплая погода.
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В ближайшие пять дней погода на территории России будет очень теплой - «махрово-красной». Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Погода на ближайшие пять дней. Везде цвет красный, махрово-красный, только Чукотка составляет исключение», - рассказал синоптик.
Красным цветом на метеокарте указываются участки с теплой температурой, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в конце февраля - начале марта в столице ожидается теплая погода. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 7-5 градусов, днем температура будет колебаться около нуля.