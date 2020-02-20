Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бодрость или здоровье: диетолог объяснил, кому нельзя употреблять энергетики

Александра Арсентьева
14:30 20.02.2020
Как заявил врач, при гипертонии надо ограничивать питьевой режим, чтобы не поднимать давление.
Бодрость или здоровье: диетолог объяснил, кому нельзя употреблять энергетики
© Фото: Breakingpic, pexels.com

В последнее время стали популярны безалкогольные энергетические напитки. В качестве основы в них используется кофеин или подобные ему вещества. Реклама убеждает потребителей в волшебных свойствах этих напитков, а врачи не устают предостерегать от их возможного негативного влияния на здоровье. 

«Если у вас нет никаких хронических заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет. Если вы здоровы, то вам вреда энергетик не нанесет. Вопрос меры употребления. Если не пить "ведрами", то ничего страшного и не будет», - рассказал диетолог и специалист по лечению пищевой зависимости Иван Алименко в интервью радио Sputnik.

Если же у человека имеются узкие хронические заболевания, то чрезмерное употребление жидкости может оказаться вредным. Как заявил диетолог, при гипертонии надо ограничивать питьевой режим, чтобы не поднимать давление.

Алименко уточнил, что здоровому взрослому человеку от умеренного употребления энергетических напитков вреда не будет. Если увлечься употреблением таких напитков, уровень кислотности в желудке будет опасно повышаться, и поджелудочная железа может оказаться под ударом.

Также, по словам врача, следует обратить внимание и на большое содержание в большинстве энергетических напитков сахара.

«Полторы чайные ложки сахара в 100 граммах энергетика - это не много и не мало, но это простые сахара, которые опасны для больных диабетом», - отметил Алименко.

По его словам, польза от употребления энергетиков выражается только во временном приливе сил, этот эффект сравним с тем, что дает кофе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.02.2020, 21:15
Небензя: Россия не прекратит поддерживать Сирию и их законную борьбу с террористами
Дата20.02.2020, 06:56
Учебный бой и борьба за живучесть: кадры работы экипажа ракетоносца «Мытищи»
Дата17.02.2020, 20:08
Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата20.02.2020, 15:23
Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк
Дата20.02.2020, 10:28
Пермские патриоты читают стихи о войне: флешмоб #юнармияпомнит набирает обороты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:36 В стране и мире
Видео
ЦИК: россияне смогут голосовать по Конституции на рабочих местах
15:35 В стране и мире
Видео
Цементный туман: машину поглотило плотное облако пыли из-за потерявшего управление грузовика
15:23 ОПК
Видео
Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк
15:00 В стране и мире
В Кремле прокомментировали низкие доходы россиян
14:51 В стране и мире
Видео
Момент падения снега с крыши на женщину и ребенка в Перми попал на видео
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Момент аварийной посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Видео
Борьба пенсионера и грабителя у банкомата попала на видео
Видео
В Сирии обнаружены подземные склады боевиков с оружием: видео
Видео
Глыба льда рухнула на мужчину в центре Екатеринбурга: видео
Смартфон как наркотик: ученые выявили изменения мозга из-за гаджетов
Видео
Животная страсть: почему «любовная» зоологическая выставка вызвала споры в Новосибирске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.