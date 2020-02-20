Бодрость или здоровье: диетолог объяснил, кому нельзя употреблять энергетики

В последнее время стали популярны безалкогольные энергетические напитки. В качестве основы в них используется кофеин или подобные ему вещества. Реклама убеждает потребителей в волшебных свойствах этих напитков, а врачи не устают предостерегать от их возможного негативного влияния на здоровье.

«Если у вас нет никаких хронических заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет. Если вы здоровы, то вам вреда энергетик не нанесет. Вопрос меры употребления. Если не пить "ведрами", то ничего страшного и не будет», - рассказал диетолог и специалист по лечению пищевой зависимости Иван Алименко в интервью радио Sputnik.

Если же у человека имеются узкие хронические заболевания, то чрезмерное употребление жидкости может оказаться вредным. Как заявил диетолог, при гипертонии надо ограничивать питьевой режим, чтобы не поднимать давление.

Алименко уточнил, что здоровому взрослому человеку от умеренного употребления энергетических напитков вреда не будет. Если увлечься употреблением таких напитков, уровень кислотности в желудке будет опасно повышаться, и поджелудочная железа может оказаться под ударом.

Также, по словам врача, следует обратить внимание и на большое содержание в большинстве энергетических напитков сахара.

«Полторы чайные ложки сахара в 100 граммах энергетика - это не много и не мало, но это простые сахара, которые опасны для больных диабетом», - отметил Алименко.

По его словам, польза от употребления энергетиков выражается только во временном приливе сил, этот эффект сравним с тем, что дает кофе.