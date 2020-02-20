Путин «испугал» офицеров ФСБ во время заседания
От поставленных президентом вопросов засбоил микрофон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На сегодняшней коллегии Федеральной службы безопасности у Владимира Путина во время выступления засбоил микрофон. Президент отреагировал с юмором.
«Испугались», - сказал он, обводя взглядом присутствующих.
Микрофон начал фонить после слов Путина «обсудим основные задачи на ближайшую перспективу».
В ходе коллегии президент поставил перед офицерами ФСБ задачу обеспечить во время празднования 75-летия Победы в России самый высокий уровень защиты.