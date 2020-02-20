Мишустин назначил Павла Пугачева замминистра здравоохранения РФ
Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Павла Пугачева заместителем министра здравоохранения России.
«Назначить Пугачева Павла Сергеевича заместителем министра здравоохранения России», - говорится в распоряжении, которое появилось на интернет-портале правовой информации.
Кроме того, другим документом премьер-министр освободил от занимаемой должности замруководителя Федерального медико-биологического агентства Андрея Середу. Он покинул этот пост по собственному желанию.