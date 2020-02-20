Момент аварийной посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Известно, что борт при взлете не смог набрать высоту, начал падать и ударился о взлетно-посадочную полосу.
© Видео: govoritmagadan.ru, Instagram © Фото: govoritmagadan.ru, Instagram
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Момент аварийной посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Известно, что борт при взлете не смог набрать высоту, начал падать и ударился о взлетно-посадочную полосу.
© Видео: govoritmagadan.ru, Instagram © Фото: govoritmagadan.ru, Instagram
В ДPУГИХ CMИ
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